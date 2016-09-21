Макет визитки

Требования [list][*]Краткие сроки[*]Гарантии[*]Хорошие кейсы[/list]Желательно чтобы вы находились в Москве По заданию. Необходимо создать с нуля дизайн визиток и дизайн плаката в единой стилистике. Общение будет происходить вживую либо по переписке Weblancer. Отправьте свои работы. Будем работать с ...