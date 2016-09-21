Разработать листовку А5 из имеющихся материалов

$4
Дизайн продукцииЗакрыт17 заявок215 просмотров
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Есть готовые макеты, надо их подредактировать, дополнить и сделать листовку А5 с двух сторон.

Все файлы во вложении. Если все устроит, то будем разговаривать о постоянном сотрудничестве.

7 лет назад
Versifikator
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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