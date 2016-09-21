для выставки нужен евробуклет формата А4, календарь квартальный А5, пакет пластиковый 30*40 см, визитка корпоративная, ручка из пластика и ручка из металла.

Вот для этого всего нам нужно из наших презентаций собрать контент и впихнуть его в это всё. Презентации стиля исполнителю.

Бюджет 6500, срок 7 дней

БЕЗ ИЗЫСКОВ