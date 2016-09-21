Дизайн визитки

Коттеджный комплекс "KARJU KALA"

Мне необходима визитка:

-форма ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть в виде домика или коттеджа

-обязательно должен присутствовать лого

-перечень услуг тоже желателен однако его можно сократить (круглогодичное проживание в деревянных коттеджах, баня, сауна, рыбалка, грибы, ягоды, проведение любых торжеств)

-очень желательно вставить фото одного из коттеджей

Если необходимо что-то еще или более подробное описание обращайтесь!