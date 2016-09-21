Дизайн визитки

для выставки нужен евробуклет формата А4, календарь квартальный А5, пакет пластиковый 30*40 см, визитка корпоративная, ручка из пластика и ручка из металла. Вот для этого всего нам нужно из наших презентаций собрать контент и впихнуть его ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коттеджный комплекс "KARJU KALA"
Мне необходима визитка:
-форма ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть в виде домика или коттеджа
-обязательно должен присутствовать лого
-перечень услуг тоже желателен однако его можно сократить (круглогодичное проживание в деревянных коттеджах, баня, сауна, рыбалка, грибы, ягоды, проведение любых торжеств)
-очень желательно вставить фото одного из коттеджей
Если необходимо что-то еще или более подробное описание обращайтесь!
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