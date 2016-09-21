Создание обложки на кулинарную книгу

Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок207 просмотров
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Ищу дизайнера, который делает "вкусные" обложки на кулинарные книги.

оплату обговариваю индивидуально, работаю по договору подряда.

7 лет назад
longspur
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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