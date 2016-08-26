Ищу дизайнера, который делает "вкусные" обложки на кулинарные книги. оплату обговариваю индивидуально, работаю по договору подряда.
Дизайн продукции9 заявок
Закрыт
9 лет назад
Ищу дизайнера, который делает "вкусные" обложки на кулинарные книги. оплату обговариваю индивидуально, работаю по договору подряда.
Нужно разработать обложки для комплекта, состоящего из трех книг, в одном стиле с какими то различиями. сумма оговаривается индивидуально. как и исходные данные для разработки макета
Разработка обложки для книги "Красивые прически для всех. Хвостики, жгуты, косы. Для волос любой длины!" формат 164*240 мм. Файлы из внутреннего блока имеются.