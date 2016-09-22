Нашивка на одежду

Имеется дизайн этикетки для бутылки + описание вкусов. Требуется для каждого вкуса создать коллаж состоящий из бутылки и составляющих вкуса, например: Яблочная жвачка (зеленое яблоко и жвачка) Клубнично арбузная жвачка (клубника, арбуз и жвачка) Клубничный капкейк (клубника и капкейк) Всего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать проект для нашивки (вышивка).
Должно содержать:
Крылья и лента из логотипа (файл прикреплен).
Воздушный шар (векторно) - с фото во вложении. Крупнее чем в логотипе.
Надписи: Сапсан (на ленте из логотипа)
UR-AVA
Dnipro
Ukraine
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Коттеджный комплекс "KARJU KALA" Мне необходима визитка: -форма ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть в виде домика или коттеджа -обязательно должен присутствовать лого -перечень услуг тоже желателен однако его можно сократить (круглогодичное проживание в деревянных коттеджах, баня, сауна, рыбалка, грибы, ягоды, проведение ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт7 лет назад
для выставки нужен евробуклет формата А4, календарь квартальный А5, пакет пластиковый 30*40 см, визитка корпоративная, ручка из пластика и ручка из металла. Вот для этого всего нам нужно из наших презентаций собрать контент и впихнуть его ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна афиша/постер А2 в кротчайшие сроки (1-2 дня) Курсы английского. Все подробности исполнителю. От кандидата жду: 1. Портфолио работ постеров/афиш (5-10 шт.) 2. Стоимость работы.Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $4
Есть готовые макеты, надо их подредактировать, дополнить и сделать листовку А5 с двух сторон. Все файлы во вложении. Если все устроит, то будем разговаривать о постоянном сотрудничестве.Дизайн продукции17 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Требуется макет визитки. Что-то свежее, минималистичное, современное в корпоративном стиле компании. Информация о нас на сайте voessen.ru, но сайт скоро обновим. [b]Компания специализируется на поставка сверхчистых химических веществ и дорогом европейском оборудовании для их ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать обложку для фитнес дневника На нем - лого - слоган "каждая тренировка делает тебя сильнее" -надпись "дневник тренировок" Дизайн должен быть современный и узнаваемый наш сайт sport1one.ruДизайн продукции15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Дизайн подарочного сертификата (в печать) формат 1/4 от А4 Срочно.Дизайн продукции8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать дизайн выставочного стенда. Пример прикрепилДизайн продукции10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требования [list][*]Краткие сроки[*]Гарантии[*]Хорошие кейсы[/list]Желательно чтобы вы находились в Москве По заданию. Необходимо создать с нуля дизайн визиток и дизайн плаката в единой стилистике. Общение будет происходить вживую либо по переписке Weblancer. Отправьте свои работы. Будем работать с ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт7 лет назад