Буклет, баннер

Дизайн продукцииЗакрыт13 заявок213 просмотров
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1) Буклет А4, 2 бига.

2)Баннер для роллап (напольного стенда) 85х200см

3-4 дня.

3)баннер на рекламную тумбу h972*962мм., разрешение 100 пикселей на дюйм

Рассматриваются исполнители с портфолио и отзывами.

7 лет назад
Katrina_Ko
Катерина 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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