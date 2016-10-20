Добрый день, дорогие друзья! Требуется дизайн визитки для компании занимающейся изготовлением индивидуальных спортивных кап (по сути - это стоматологическая услуга). Сайт компании kapasport.ru. На визитке необходимо указать: 1. название компании - kapasport.ru и логотип 2. Представитель компании - Рафаэль Сулейманов ...
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Требуется разработать дизайн этикетки (5 вкусов в линейке) жидкости для электронных сигарет.
Размеры этикетки 6х8 см, объем бутылки 120 мл. Бутылка в аттач
Детали по названию бренда и перечня вкусов после выбора исполнителя
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