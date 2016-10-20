Дизайн этикетки

Дизайн продукцииЗавершен8 заявок213 просмотров
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Требуется разработать дизайн этикетки (5 вкусов в линейке) жидкости для электронных сигарет.

Размеры этикетки 6х8 см, объем бутылки 120 мл. Бутылка в аттач

Детали по названию бренда и перечня вкусов после выбора исполнителя

7 лет назад
360focus
Айжан 
42 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Krokodila
Дарья 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$30
2 дня
Все сделала просто шикарно! Продолжаем работать
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