Дизайн календаря

Задача:

Необходимо разработать дизайн-макет календаря для торговой марки «ГРЕЕРС» – российского производителя тепловентиляторов и воздушных завес (промышленный, не бытовой сегмент). У нас есть идея календаря, но нужна ваша помощь в её красивой и качественной реализации.

Подробное ТЗ во вложении.

Прошу сразу писать вашу цену за проект и сроки.

Бюджет по договоренности.

Очень прошу внимательно ознакомиться с ТЗ, там постарались подробно все расписать.