Дизайн нанесения на одежду

Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим интересный дизайн для нанесение на промо-одежду. 

Тематика - мясо. 

Нанесение на вот такое платье: http://fason-m.com.ua/plat-ie-s-bantami-10757 

Возможно стейк со следом укуса или ваш вариант.

7 лет назад
simodrey
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна афиш спектаклей детского театра.

    Нужен дизайнер на постоянной основе (1-3 заказа в месяц). создавать макеты афиш, баннеров, билетов, флаеров и проч. для детского театра. Образцы афиш прикрепили. 1-й заказ. Нужно сделать макет афиши новогоднего спектакля А3. с учетом того, что потом в этом же ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн этикетки

    Требуется разработать дизайн этикетки (5 вкусов в линейке) жидкости для электронных сигарет. Размеры этикетки 6х8 см, объем бутылки 120 мл. Бутылка в аттач Детали по названию бренда и перечня вкусов после выбора исполнителя

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн визитки

    Добрый день, дорогие друзья! Требуется дизайн визитки для компании занимающейся изготовлением индивидуальных спортивных кап (по сути - это стоматологическая услуга). Сайт компании kapasport.ru.  На визитке необходимо указать: 1. название компании - kapasport.ru и логотип 2. Представитель компании - Рафаэль Сулейманов ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Буклет, баннер

    1) Буклет А4, 2 бига. 2)Баннер для роллап (напольного стенда) 85х200см 3-4 дня. 3)баннер на рекламную тумбу h972*962мм., разрешение 100 пикселей на дюйм Рассматриваются исполнители с портфолио и отзывами.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннер на стену 130Х240 см у входа в клуб VR

    Нам нужно профессионально сделать вертикальный баннер 130Х240 см на стенку. Тематика виртуальная реальность, есть концепт – атмосфера как в безумном максе(постапокалипс). Задача баннера – будет висеть рядом с дверью клуба виртуальной реальности и должен мотивировать ...

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет визитки

    нужно нарисовать рекламный календарик, главную сторону, перечень услуг и немного о компании с контактами

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нашивка на одежду

    Необходимо создать проект для нашивки (вышивка). Должно содержать: Крылья и лента из логотипа (файл прикреплен). Воздушный шар (векторно) - с фото во вложении. Крупнее чем в логотипе. Надписи: Сапсан (на ленте из логотипа) UR-AVA Dnipro Ukraine

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание коллажей

    Имеется дизайн этикетки для бутылки + описание вкусов.  Требуется для каждого вкуса создать коллаж состоящий из бутылки и составляющих вкуса, например: Яблочная жвачка (зеленое яблоко и жвачка) Клубнично арбузная жвачка (клубника, арбуз и жвачка) Клубничный капкейк (клубника и капкейк) Всего ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад