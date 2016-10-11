Отрисовать купон на скидку

продукт: 3-х секционный календарь по имеющейся примерной концепции стиль можно посмотреть на сайте tpr***nn.ru (звезды убираем) Клиент занимается поставками цветного металлопроката. Задача календаря - отразить индустриальную мощь компании. Развитие и большой ассортимент. Календари дарятся и вешаются у клиентов ...
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Здравствуйте.
Нам нужно сделать дизайн одного купона. Купон будет универсальным, под все товары, т.е не нужно привязываться к какой-то тематике.
На 1 лист A4 умещаются 3 купона, размер соответсвенно исходит из этого. Файл с содержимым прикрепляю.
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