Бланк поверки

Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок201 просмотр
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необходимо сделать бланк поверки счетчиков.  Нужен бордового цвета как показан на рисунке 2(только лицевая сторона и без номеров) все графы и текст брать с готового зеленого бланка рисунок 1 формат чуть меньше А4 но не А5.

7 лет назад
s1642
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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