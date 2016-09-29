Сделать этикетку

Дизайн продукцииЗакрыт34 заявки553 просмотра
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Создать этикетку с нуля, отрисовать логотип и сделать клеше под сам товар рабочее название AeroPlex, полностью проработать дизайн самого продукта, формат этикетки A4

7 лет назад
rivdim
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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