Сделать этикетку

Добрый день С 29.09.2016 по 03.10.2016 нужен дизайнер со своим пощным компьютером в киевский офис. Работа будет заключаться в подготовке макетов стендов для выставки.мНужен ответственный человек с возможностью очень активно поработать в том числе и на ...