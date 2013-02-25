Исправить ошибку на сайте под 1С-Битрикс

Имеется информационный сайт компании, сверстанный в HTML (около 50 страниц). Требуется выполнить следующие этапы работ: I Первый этап. 1) Перенести существующую структуру под бесплатную CMS (Joomla 2.5 или иную по мотивированному обоснованию Исполнителем); 2) Добавить раздел (около ...
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Необходимо устранить ошибку кодировки при обновлении сайта, работающего на 1С-Битрикс.
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