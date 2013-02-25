Исправить ошибку на сайте под 1С-Битрикс

Добрый день! Необходимо доработать стандартный шаблон Opencart. Суть доработки: При работе поиска по сайту, в т.ч. расширенного, выдавать в строке результата должно не только "Наименование" и "Цена", но и артикул, модель. Т.е. еще пару полей.