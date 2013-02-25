Исправить ошибку на сайте под 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки147 просмотров
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Необходимо устранить ошибку кодировки при обновлении сайта, работающего на 1С-Битрикс.

11 лет назад
firenze2010
Илья 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$30
1 день
Евгений отлично и оперативно справился с задачей и дал профессиональные рекомендации по улучшению нашего сайта. Могу смело порекомендовать как хорошего специалиста. Спасибо еще раз!
Хороший заказчик. Все необходимое для работы предоставил, оплатил без задержек.
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