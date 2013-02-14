Необходимо доработать сайт на Drupal

Сайт: www.simja.ua

Сейчас на сайте есть бланк заказа. Заполнив бланк заказа, пользователь отправляет его на обработку. На почту заказчика и продавца приходит письмо с данными заказа. Пример письма: http://abweb.com.ua/temp/mail.jpg

Нужно, что бы версия письма для продавца содержала прикрепленный файл. Файл должен быть формата xls. В этом файле должна быть информация о заказе, такая как и в тексте письма заказа. Должны сохраняться все разделители.

Цель переделки – нужно для удобного занесения информации в 1С.