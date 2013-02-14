Доработать сайт на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доработать сайт на Drupal

Сайт: www.simja.ua

Сейчас на сайте есть бланк заказа. Заполнив бланк заказа, пользователь отправляет его на обработку. На почту заказчика и продавца приходит письмо с данными заказа. Пример письма: http://abweb.com.ua/temp/mail.jpg

Нужно, что бы версия письма для продавца содержала прикрепленный файл. Файл должен быть формата xls. В этом файле должна быть информация о заказе, такая как и в тексте письма заказа. Должны сохраняться все разделители.

Цель переделки – нужно для удобного занесения информации в 1С.

Drupal
11 лет назад
Andrey-UA
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
  • Похожие заказы

  • Небольшие поправки WP

    $50

    Сайт на WP Сделать вывод новостей анонсами, с картинками. Вверху закрепить блок, где будет размещён постоянный текст. Пример на этом сайте:newsofstars.ru Указывайте стоимость.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенести сайт под управление CMS

    Имеется информационный сайт компании, сверстанный в HTML (около 50 страниц). Требуется выполнить следующие этапы работ: I Первый этап. 1) Перенести существующую структуру под бесплатную CMS (Joomla 2.5 или иную по мотивированному обоснованию Исполнителем); 2) Добавить раздел (около ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка сайта на joomla 2.5

    Необходимо разработать сайт для отеля на joomla 2.5 с красивой грамотной вёрсткой. Техническое задание http://abweb.com.ua/temp/tz.doc Оставляйте, пожалуйста, стоимость, сроки и комментарии в ваших заявках. P.S. Обращаю ваше внимание, что разрабатывать функциональную часть бронирования отлей не нужно, только ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по Drupal

    $1000

    Ищем специалиста по разработке сайтов на Drupal для долгосрочного удаленного сотрудничества на высокопосещаемом проекте (от 50 тысяч посетителей в сутки).

    Drupal
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    На сайте www.afonskoe.ru (joomla) задублированы страницы например 1. http://afonskoe.ru/product/view/1/94.html 2. http://afonskoe.ru/propovedi/product/view/1/94.html в идеале для каждой темы надо сделать новую ссылку (ЧПУ) и склеить правильным редиректом предыдущие две на новую. За основу для контента берём вторую ссылку! ЧПУ должна состоять из ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Wordpress - плагины, виджеты, настройка

    $50

    Всем привет! Необходимо сделать следующее: 1.Поставить на сайт подписку смарт респондер. 2.Поставить на сайт баннеры, так чтобы они менялись. 3.Сделать в редакторе текста при нажатие на жирный - применялся semibold (полужирный), а не bold 4. Сделать возможность добавления ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка + настройка CMS

    $100

    По готовому макету нужно сделать верстку и натянуть на cms - santa fox modX, wordpress или другую бесплатную. Сделать настройку CMS в соответствии с ТЗ. Подробное ТЗ потенциальному исполнителю.

    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка шаблона Opencart

    $20

    Добрый день! Необходимо доработать стандартный шаблон Opencart. Суть доработки: При работе поиска по сайту, в т.ч. расширенного, выдавать в строке результата должно не только "Наименование" и "Цена", но и артикул, модель. Т.е. еще пару полей.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Натянуть дизайн на joomla + eventlist

    Надо натянуть дизайн на Joomla и сделать календарь (eventlist) чпу должно быть. Мероприятия будут разбиваться на категории (футбол, хоккей ....) при нажатии на мероприятие картинка сверху будет меняться (т.е. вместо мяча при нажатии на хоккей будет клюшка ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад