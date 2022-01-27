Создать фирменный стиль для handyman бизнеса

Есть логотип в исходнике в .psd Тематика: кофемашина в пользование при подписке на кофе. Нужно предложить фирменные цвета, шрифты + описать варианты их использования + сделать комплект фавиконов. Возможно будут предложения ещё что-то добавить. На данном этапе нужно: 1. ...
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Добрый день. Нужно создать логотип для handyman-plumbing services company, который подойдет под формат веб сайта. Создать дизайн кит для facebook, yelp и других веб-сервисов.
Создать визитку 1х стороннюю и 2х стороннюю.
Лого на футболке, бейсболке, толстовке. дизайн и лого Вэне.
Отрисовать Вэн Pro-master или Mercedes sprinter лого с перечислением услуг компании.
Кружки, ручки, папки и тд.
Фирменный знак - Придумать оригинальный фирменный знак, который будет подчеркивать услуги и суть компании.
icon для размещения на разных сайтах (yelp, yellow page, google icon)
512x512 px
192x192 px
64x64px
16x16px
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