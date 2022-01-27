Создать фирменный стиль для handyman бизнеса

у нас есть логотип, значок и немного описаний цветов и стиля для изображений нам очень нужен полноценный брендбук для работы с дизайнерами. ищем модного, современного, дизайнера, который упакует нас, сделает стайл-гайд и поможет с его носителями. памагите :) [b]что нужно[/b] - ...