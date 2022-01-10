Разработка брендбука

Фирменный стильЗакрыт21 заявка825 просмотров
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Есть логотип в исходнике в .psd

Тематика: кофемашина в пользование при подписке на кофе.

Нужно предложить фирменные цвета, шрифты + описать варианты их использования + сделать комплект фавиконов. Возможно будут предложения ещё что-то добавить.

На данном этапе нужно:

1. оценить предварительно задачу

2. показать пример (а лучше несколько) оформления брендбука

2 года назад
HelenM
Елена 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад