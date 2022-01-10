Разработка брендбука

Здравствуйте. Нужен набор изображений для сайта антиквариата 1. Логотип (Надпись и знак). Знак м. б. ключи, монета (например - макукин) или другой предмет связан с коллекционированием (кроме короны/диадемы). Этот же знак будет на фавиконе и во ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть логотип в исходнике в .psd
Тематика: кофемашина в пользование при подписке на кофе.
Нужно предложить фирменные цвета, шрифты + описать варианты их использования + сделать комплект фавиконов. Возможно будут предложения ещё что-то добавить.
На данном этапе нужно:
1. оценить предварительно задачу
2. показать пример (а лучше несколько) оформления брендбука
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