Нужно установить верстку на сайт на Mod X

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки174 просмотра

Нужно   создать  лендинг пейджт  на Mod X

-Нужно    установить готовую  верстку  на CMS

-Создать   6   страниц,  они  отличаются  только текстом

-Настроить все  формы

Пожалуйста  присылайте   в  личку  примеры  ваших работ на Mod X

7 лет назад
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

website_build
Юрий Бойчук 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$100
2 дня
Хороший исполнитель, все сделал вовремя и аккуратно.Планирую работать с ним дальше!
Рекомендую заказчика - доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

website_build
Юрий Бойчук 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перестал работать прерролл Adsence везде, кроме мобильных версий

    Здравствуйте. С недавних пор заметил, что перед загрузкой игровых html5 перестал показываться на ПК и лептопе преролл (все версии: видео, текстовый, вообще iframe не отображается). Ошибок в дебаггере не вижу, код рабочий, ибо Гугл дает ...

    CSSHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить ошибки JOOMLA CMS

    На локальной машине по адресу http://streetshare.hopto.org установлена Joomla, скачан и установлен шаблон ITPrism Crowdfunding  , но после установки на вэб-сайте не отображаются страницы и пункты меню, как указано в примерах и на сайте-демке. Не отбражаеются проекты, контент ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно переделать немного лендинг - пуши

    Юзеру при попадании на страницу предлагается подписаться на пуш уведомление, если он подтверждает или отказывается от подписки то его отправляет на внешний урл при этом во  внешний урл должен пробрасываться параметр который он берет из ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист на Flash

    Нужен программист со знанием ВК API для несложной доработки игры на Flash и приложения для ВК на php.  Игра https://vk.com/app2297128_2899420  Задачи:  1. Убрать Фермер:Революция  2. Возле пугало разместить кнопку «Играть»  ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Bitrix доработки\правки по сайту

    $400

    Необходимо выполнить мелкие доработки по проекту 1. Убрать корзину 2. Убрать регистрацию с сайта 3. Убрать кнопку Хиты продаж и убрать страницу хиты продаж 4. Поставить телефон и почту ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать на Wordpress

    * Создать выскакивающие окна записи на прием после  10 секунд пребывания на каждой странице  * Должна приходить вся информация указанная клиентом в форме записи (приходит абракадабра)  * Исправить необходимые ошибки в валидности кода  ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка функционала на CMS Битрикс

    Доработка функционала на CMS Битрикс. Есть действующий сайт. Нужно будет добавить следующий функционал.  "- личный кабинет с двумя формами регистрации: для учителей и для учеников со   следующими пунктами: Ф.И.О., дата рождения, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разр. программы/скрипта/дополнения для выхватывания времени в ин-кален

    Добрый день. Интересует разработка скрипта или программы, которая позволит выхватывать время из интернет календаря. Существует сайт, на котором нужно регистрировать встречи в интернет календаре. Новое время появляется в 6 вечера каждый день на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить форму контакта, скрипт

    Приветствую, есть сайт написанный на чистом HTML необходимо на странице контактов добавить скрипт, форму отправки заявки какие есть варианты? пожалуйста предлагайте уже проверенные, безопасные и с антиспам защитой, проверкой щаполнения ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад