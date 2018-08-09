Перестал работать прерролл Adsence везде, кроме мобильных версий

Здравствуйте. С недавних пор заметил, что перед загрузкой игровых html5 перестал показываться на ПК и лептопе преролл (все версии: видео, текстовый, вообще iframe не отображается). Ошибок в дебаггере не вижу, код рабочий, ибо Гугл дает инструмент для тестирования кода, да и в мобильной версии и на планшете реклама показывается.

Работать должно так: сначала показывается гугловый iframe, а затем после истечения времени или клика на skip, появляется Iframe с игрой. Сейчас же просто отображается сразу игра.

Есть подозрение, что, может, из-за настроек CSS специально под код сайта iframe не подтягивается. Возможно, ошибка в другом...

В общем, задача: отследить и устранить ошибку, потому что на официальном форуме и гугла, и ютуба мне не помогли, и я до сих пор не понимаю, это на их стороне траблы, или на моей.

В личку дам сайт, покажу подобные, где все работает.