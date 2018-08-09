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Программист на Flash
Нужен программист со знанием ВК API для несложной доработки игры на Flash и приложения для ВК на php.
Игра https://vk.com/app2297128_2899420
Задачи:
1. Убрать Фермер:Революция
2. Возле пугало разместить кнопку «Играть»
3. Убрать ссылку на хоккей без правил
4. Сделать попап с постингом на стену по при прохождении 1-го дня
5. Сделать таблицу рекордов
6. Достижение уровней добавляются в ленту активности
7. Набранные очки добавляются в ленту активности
8. Подключить уведомления
9. Добавить комментарии ВК под приложением слева, справа ссылку на группу ВК
10. Добавить возможность купить игровые деньги за голоса вк
11. Добавить возможность купить патроны за голоса вк
Приложение https://vk.com/app2050434_2899420
Задачи:
1. Подключить уведомления
2. Сделать «Пригласить друга» и получить за это бесплатное размещение
3. Починить отображение аватарок пользователей
Срок 3 дня.
Если работа понравится то возможно долгосрочное сотрудничество
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