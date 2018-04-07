Прикрутить систему оплаты webmoney к сайту

Веб-программированиеЗавершен1 заявка140 просмотров
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Нужно прикрктить прием wmu к сайту, что-бы работало без персанального сертификата и оплата проходила с терминалов

6 лет назад
ivlonov
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$75
1 день
Отличный исполнитель, работаем не первый раз, рекомендую.
Уже далеко не первый раз работаю с Дмитрием. Всегда знает что ему нужно и никаких задержек с приемом или оплатой работы. Рекомендую!