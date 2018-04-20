"натяжка" верстки на wordpress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки175 просмотров
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Необходимо "натянуть" готовую верстку новостного сайта (адаптив) на wordpress  с учетом всех особенностей дизайна. Иконки и надписи сопровождающие каждую публикацию должны быть редактируемые.  Раздел контакты должен содержать капчу в соответвии с дизайном. Необходима корректная работа  фильтра с выпадающими списками на первой и второй страницах сайта.  Последний из трех выпадающих списков должен менять содержание в зависимости от выбранных позиций в первых двух списках.

WordPress
6 лет назад
DenisSam
40 летКипр
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$400
7 дней
Для реализации своего проекта на Wordpress выбрал Олега и ни сколько об этом не жалею. Да, цена была дороже чем у других, но при реализации задуманного всплыло много непредвиденных нюансов и Олег отлично с ними справился. Спасибо за проделанную работу, буду обращаться еще.
Сотрудничеством доволен. Интересная задача, четкое техзадание, своевременная оплата, рекомендую!