"натяжка" верстки на wordpress

Для реализации своего проекта на Wordpress выбрал Олега и ни сколько об этом не жалею. Да, цена была дороже чем у других, но при реализации задуманного всплыло много непредвиденных нюансов и Олег отлично с ними справился. Спасибо за проделанную работу, буду обращаться еще.