Натянуть сайт на админку

Веб-программированиеЗавершен7 заявок199 просмотров
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Необходимо натянуть сайт на административную панель (делали сами)

6 лет назад
fru-gkh
Олег 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
kuvinci
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$30
2 дня
Все отлично сработано! Очень рекомендую
Задача поставлена чётко, было очень приятно работать! Отношение к фрилансеру понимающее.
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