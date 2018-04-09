kuvinci

Александр Кувинчи kuvinci

 
26 летУкраина/Полтава
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сайты под ключ. Посадка на WordPress. СЕО оптимизация. Тех поддержка сайта.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: s.o.a.d.32

Telegram: @alraa - https://t.me/KuzubAlexander

Портфолио:  

kuzub-alexander.pro

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, JS, jQuery.
  • Wordpress
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3/4.
  • SEO-верстка.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
Даю гарантию на:

  • Соблюдение сроков.
  • Честный ценник услуг.
  • Качество выполнения работы.
  • Постоянный онлайн в указанное время.
  • Общение без лишних формальностей.
  • Гарантия на сайты в течении 24 месяцев.
Время работы:

Онлайн каждый день с 10:00 по 22:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный рабочий принцип:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Если Вы дочитали до этой строчки и Вас всё устраивает в моих умениях и услугах, то смело обращайтесь по указанным контактам! Буду рад поработать с вами!

JavascriptWordPressHTMLBootstrapjQuerySCSSGitSEO-оптимизация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
fru-gkh
Олег 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Натянуть сайт на админку
Все отлично сработано! Очень рекомендую
Задача поставлена чётко, было очень приятно работать! Отношение к фрилансеру понимающее.
Ответный отзыв
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#806
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#823
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#2198