Сайты под ключ. Посадка на WordPress. СЕО оптимизация. Тех поддержка сайта.

e-mail: [email protected]

Skype: s.o.a.d.32

Telegram: @alraa - https://t.me/KuzubAlexander

Портфолио:

kuzub-alexander.pro

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, JS, jQuery.

Wordpress

Кроссбраузерность.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3/4.

SEO-верстка.

LESS/SCSS

GulpJS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение плагинов.

Соблюдение сроков.

Честный ценник услуг.

Качество выполнения работы.

Постоянный онлайн в указанное время.

Общение без лишних формальностей.

Гарантия на сайты в течении 24 месяцев.

Онлайн каждый день с 10:00 по 22:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный рабочий принцип:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Если Вы дочитали до этой строчки и Вас всё устраивает в моих умениях и услугах, то смело обращайтесь по указанным контактам! Буду рад поработать с вами!