Сайты под ключ. Посадка на WordPress. СЕО оптимизация. Тех поддержка сайта.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: s.o.a.d.32
Telegram: @alraa - https://t.me/KuzubAlexander
Портфолио:
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JS, jQuery.
- Wordpress
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3/4.
- SEO-верстка.
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Соблюдение сроков.
- Честный ценник услуг.
- Качество выполнения работы.
- Постоянный онлайн в указанное время.
- Общение без лишних формальностей.
- Гарантия на сайты в течении 24 месяцев.
Онлайн каждый день с 10:00 по 22:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный рабочий принцип:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Если Вы дочитали до этой строчки и Вас всё устраивает в моих умениях и услугах, то смело обращайтесь по указанным контактам! Буду рад поработать с вами!
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$30
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Портфолио
- Сайт компании114 просмотров
- Продающий лендинг154 просмотра
- Портфолио kuzub-alexander.pro160 просмотров
- Сайт-статейник на WordPress230 просмотров
- Сайт-статейник с полезными советами110 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Все отлично сработано! Очень рекомендую
Ответный отзыв
Задача поставлена чётко, было очень приятно работать! Отношение к фрилансеру понимающее.
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