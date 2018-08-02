Ищется специалист для организации и сопровождения ежедневных email-рассылок в сервисе Sendinblue (Breva). Необходим опыт в маркетинговом анализе для эффективного ведения рассылок.
- Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрытгод назад
- $60
Необхідно адаптувати таблиці з Excel для розміщення на сайті за допомогою обробника. Робота розрахована на 1 день, бюджет 2000 грн. Важливо правильно перенести дані для коректного відображення.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать дизайн и выполнить верстку 6 HTML-писем для рассылки. Необходимо учитывать современные стандарты верстки и адаптивность для различных устройств.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработка 5 видеопрезентаций для программных продуктов в сфере экономики и ЖКХ. Необходима проработка контента и визуальных материалов для ясного представления возможностей программных комплексов.Презентации6 заявокЗакрыт4 года назад
Создание 6 иконок для программного обеспечения в сфере ЖКГИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад
- Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо собрать базу данных клиентов около 8000 предприятий (работа Интернет + телефон)Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо продумать (маркетолог), отрисовать (дизайнер) и сверстать в пшп рекламные листовки (2 шт.) для рекламной рассылки (с учетом требований для эмейл рассылок, чтобы уменьшить шансы попадания в спам).Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Необходимо сделать форму счета-квитанции за ЖКХ услуги для формирования в ПДФ форматеHTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо найти контактные данные и наполнить БДНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать небольшой информационный видеоряд для размещения на сайте и рассылки электронной почтой.Видеомонтаж28 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо распознать в Ворд и отредактировать сканированный текст 17 страниц.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо перевести 15 документов Ворд с формами в шаблоны PDF на PHPВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Неоходимо реализовать отдельную задачу в программе начислений и учета платежей за жилищно-коммунальные услугиВеб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим креативный дизайнер для буклета (типовые сайты для предприятий ЖКХ) с пониманием аудитории умением представить товар лицом, а не просто картинку нарисовать.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо натянуть сайт на административную панель (делали сами)Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Есть дизайн - необходимо сверстать без натяжки. Главная страница и пару окон.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Настроить работу небольшой Ай Ти АТС (12 линий и 10 рабочих мест)Системное администрирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработка, поддержка базы данных с программой расчета заработных плат и нормативной штатной численности.Базы данных4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создание макета-конструктора для сайтов предприятий отраслиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад