fru-gkh

Олег fru-gkh

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

[email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

etilik
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Отрисовка 6 иконок для мобильных приложений
Работать с Олегом очень комфортно: Грамотная постановка задачи, Быстрая коммуникация, быстрая оплата. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем Однозначно рекомендую!
Профессионализм и в общении и в работе. Без неожиданностей. Рекомендую.
Ответный отзыв
anastasiabekh
Анастасия 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва(-1)
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать рекламную листовку в пдф и в пшп для рассылки по эмейлам
Замечательный заказчик! Сотрудничеством очень довольна. Четко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую!
Супер-пупер исполнитель. Очень рекомендую
Ответный отзыв
Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Поиск в Интернете контактных данных и наполнение их в БД
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Быстро, профессионально
Ответный отзыв
Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Распознание и редактирование текста 17 страниц.
Четко поставленная задача, быстрая связь, своевременная оплата. Отличный заказчик, рекомендую!
Быстро, профессионально, аккуратно, рекомендую.
Ответный отзыв
dmitro_o_v
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Создание шаблонов PDF на PHP
PHP
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую
Все в сроки, без замечаний. Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
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