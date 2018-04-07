Нужен backend разработчик.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт на laravel, возможно использование уже готовых пакетов и генераторов CRUD.
Сайт будет содержать 5 экранов (Пример экранов представлены)
- 1. Список сайтов.
- 2. Добавление\редактирование сайта.
- 3. Профайл пользователя.
- 4. Детали транзакций пользователя.
- 5. Список контактов с возможностью добавления или изменение.
Описаны все процессы и действия которые должны выполнятся.
При обращении необходимо предоставить любую часть вашего проекта на laravel (пример именно вашего кода).
Планируется использовать Php, js, css, mysql, laravel, semantic UI.
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