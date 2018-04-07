Сайт на laravel

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать сайт на laravel, возможно использование уже готовых пакетов и генераторов CRUD.

Сайт будет содержать  5 экранов (Пример экранов представлены)

  • 1. Список сайтов.
  • 2. Добавление\редактирование сайта.
  • 3. Профайл пользователя.
  • 4.  Детали транзакций пользователя.
  • 5. Список контактов с возможностью добавления или изменение.
Полное ТЗ при контакте, задание детально и имеет графическое отображение всех элементов.

Описаны все процессы и действия которые должны выполнятся.

При обращении необходимо предоставить любую часть вашего проекта на laravel (пример именно вашего кода).

Планируется использовать Php, js, css, mysql, laravel, semantic UI.

Laravel
6 лет назад
e-masters
Мамедов 
52 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад