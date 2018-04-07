Нужен backend разработчик.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разобраться почему изменения не отображаются сайте. Настроить phpstorm xdebug для дебага
Php(symfony)
Reactjs
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
На двух сайтах блок "Рекомендуем" (см. прикрепленный файл) https://cesar.com.ua/ здесь работает http://evex.in.ua/ здесь нет Шаблон и движок те же, версии подключаемых скриптов jquery тоже. Это не плагин/компонент и не управляется/не настраиватся в админке. Карусель ставилась ручками в файле шаблона ...Завершен6 лет назад
Сайт на опенкарт Подробности в ТЗВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо убрать лишнее из кода на сайте http://torgcompany.ru для лояльного отношения поисковых систем.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать сайт на laravel, возможно использование уже готовых пакетов и генераторов CRUD. Сайт будет содержать 5 экранов (Пример экранов представлены) [list][*]1. Список сайтов. [*]2. Добавление\редактирование сайта. [*]3. Профайл пользователя. [*]4. Детали транзакций пользователя. [*]5. Список контактов с возможностью добавления или ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо "натянуть" готовую верстку новостного сайта (адаптив) на wordpress с учетом всех особенностей дизайна. Иконки и надписи сопровождающие каждую публикацию должны быть редактируемые. Раздел контакты должен содержать капчу в соответвии с дизайном. Необходима корректная работа ...Завершен6 лет назад
ТЗ вложением бюджет 5000р.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо натянуть сайт на административную панель (делали сами)Завершен6 лет назад
Нужно привязатьл форму на два сайта Жду цен, спасибо. Сразу цену озвучивайтеВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Так, чтобы можно было указывать в форме отправки Имя, емейл получателя + сумму счета, которая подменяется внутри PDF. (имя по умолчанию - "Клиент холдинга", которое в форме будет меняться на "Владимир", "Героргий Александрович" итд) Отправлять с ящика ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад