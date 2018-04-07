Интеграция сайта по API с другим ИМ

Так, чтобы можно было указывать в форме отправки Имя, емейл получателя + сумму счета, которая подменяется внутри PDF. (имя по умолчанию - "Клиент холдинга", которое в форме будет меняться на "Владимир", "Героргий Александрович" итд) Отправлять с ящика ...