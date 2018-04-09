Доработка скрипта на Python

Действующий скрипт берет информацию с определенного сайта и присылает на электронную почту. Требуется доработать скрипт так, чтобы после пересылки на почту, открывался сервис IFTTT (где уже создано задание) и нажималась кнопка check now (для быстрого срабатывания триггера). Вариантов пересылки может быть несколько, поэтому следует предусмотреть разные сценарии для каждого из них (разные задачи на IFTTT для каждого типа информации).