Доработка скрипта на Python

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка187 просмотров
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Действующий скрипт берет информацию с определенного сайта и присылает на электронную почту. Требуется доработать скрипт так, чтобы после пересылки на почту, открывался сервис IFTTT (где уже создано задание) и нажималась кнопка check now (для быстрого срабатывания триггера). Вариантов пересылки может быть несколько, поэтому следует предусмотреть разные сценарии для каждого из них (разные задачи на IFTTT для каждого типа информации).

Python
6 лет назад
aafeoktistov
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gladishevap
Алексей 
32 годаСербия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$30
2 дня
Уже не первый раз имею дело с этим исполнителем. И как всегда все на высшем уровне, все быстро и четко. Грамотный специалист - рекомендую!
Да, это второй проект с Анатолием. Всё на высшем уровне в плане коммуникации(она мгновенная), удобной и своевременной оплаты и постановки задачи. Благодарю. Рекомендую к сотрудничеству!