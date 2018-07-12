Верстка страниц. Настройка функционала.

Есть работающая система по учету статей в Гугл таблицах на Google Apps Script (формат .gs, синтаксис javascript). Нужно добавить некоторые функции и изменить логику существующих. [list][*]Сейчас можно выдавать задание только одному исполнителю, нужно изменить логику функции — ...
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Добрый день. Нужно сверстать и настроить функционал 4 форм и 6 страничек сайта. Странички и формы в основном однотипные. Ниже скину файлы, несколько страничек.
Странички которые надо сверстать:
1. 4 статейных странички с однотипным макетом. (будут ниже)
2. Страничка отзывов, нужна возможность оставлять отзывы и редактировать их. Можно использовать виджет, но это должно быть более менее адаптировано под дизайн сайта.
3. Страничка вопрос-ответ. Описание: сначала идет перечень вопросов, при нажатии скролит на ответ ниже.
4. Страничка оформления заказа: наш продукт и рядом форма заказа. Все формы должны отправлять оповещения на почту и в телеграм (могу показать как реализовать отправку оповещений в телеграм на примере сайта, ранее заказывал такую возможность).
5. 4 формы (1. форма заказа, форма оставления отзыва, форма задания вопроса). Нужно их сверстать и настроить их функционал.
Буду рад сотрудничеству с обязательным человеком, так как ранее был неудачный опыт. Только постоплата, либо же делим и оплачиваем работу частями при условии, что вы беретесь за проект полностью и обязуетесь выполнить его целиком.
Тут: можно посмотреть дизайн некоторых страничек: https://drive.google.com/open?id=1lucaMYTKqM67P8MNmWgx8pJ4ERzM1CK1
Главная страничка сайта уже сверстана, возможно вам будет проще, если вы используете при верстке уже готовые стили и т.д.
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