Верстка страниц. Настройка функционала.

Добрый день. Нужно сверстать и настроить функционал 4 форм и 6 страничек сайта. Странички и формы в основном однотипные. Ниже скину файлы, несколько страничек.

Странички которые надо сверстать:

1. 4 статейных странички с однотипным макетом. (будут ниже)

2. Страничка отзывов, нужна возможность оставлять отзывы и редактировать их. Можно использовать виджет, но это должно быть более менее адаптировано под дизайн сайта.

3. Страничка вопрос-ответ. Описание: сначала идет перечень вопросов, при нажатии скролит на ответ ниже.

4. Страничка оформления заказа: наш продукт и рядом форма заказа. Все формы должны отправлять оповещения на почту и в телеграм (могу показать как реализовать отправку оповещений в телеграм на примере сайта, ранее заказывал такую возможность).

5. 4 формы (1. форма заказа, форма оставления отзыва, форма задания вопроса). Нужно их сверстать и настроить их функционал.

Буду рад сотрудничеству с обязательным человеком, так как ранее был неудачный опыт. Только постоплата, либо же делим и оплачиваем работу частями при условии, что вы беретесь за проект полностью и обязуетесь выполнить его целиком.

Тут: можно посмотреть дизайн некоторых страничек: https://drive.google.com/open?id=1lucaMYTKqM67P8MNmWgx8pJ4ERzM1CK1

Главная страничка сайта уже сверстана, возможно вам будет проще, если вы используете при верстке уже готовые стили и т.д.