Разработка системы онлайн обучения и тестирования студентов

$350
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Требуется переработать существующую систему обучения. 

anticorr6.sfu-kras.ru 

dev 1234567 

Тестовый сервер, можно удалять и создавать при необходимости. 

Исходный код старой системы можно посмотреть тут: bitbucket.org/vital000/an... 

Толком не удается ее нормально поддерживать, поэтому было принято решения о переработке всего проекта. 

Т. З. drive.google.com/drive/fo... 

Использовать стек RoR, VueJS. Для админки и фронта есть шаблон. 

Код сделать максимально простым и масштабируемым. В важных местах откомментить. Работа через GIT.  

Нужен грамотный специалист в своей области. Потребуется дальнейшая развитие проекта по возможности. 

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6 лет назад
Vital000
Виталий 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад