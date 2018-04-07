Разработка системы онлайн обучения и тестирования студентов

Требуется переработать существующую систему обучения.

anticorr6.sfu-kras.ru

dev 1234567

Тестовый сервер, можно удалять и создавать при необходимости.

Исходный код старой системы можно посмотреть тут: bitbucket.org/vital000/an...

Толком не удается ее нормально поддерживать, поэтому было принято решения о переработке всего проекта.

Т. З. drive.google.com/drive/fo...

Использовать стек RoR, VueJS. Для админки и фронта есть шаблон.

Код сделать максимально простым и масштабируемым. В важных местах откомментить. Работа через GIT.

Нужен грамотный специалист в своей области. Потребуется дальнейшая развитие проекта по возможности.

Если не бот: 1+2=?