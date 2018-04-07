Есть работающая система по учету статей в Гугл таблицах на Google Apps Script (формат .gs, синтаксис javascript). Нужно добавить некоторые функции и изменить логику существующих. [list][*]Сейчас можно выдавать задание только одному исполнителю, нужно изменить логику функции — ...
Разработка системы онлайн обучения и тестирования студентов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переработать существующую систему обучения.
dev 1234567
Тестовый сервер, можно удалять и создавать при необходимости.
Исходный код старой системы можно посмотреть тут: bitbucket.org/vital000/an...
Толком не удается ее нормально поддерживать, поэтому было принято решения о переработке всего проекта.
Т. З. drive.google.com/drive/fo...
Использовать стек RoR, VueJS. Для админки и фронта есть шаблон.
Код сделать максимально простым и масштабируемым. В важных местах откомментить. Работа через GIT.
Нужен грамотный специалист в своей области. Потребуется дальнейшая развитие проекта по возможности.
Если не бот: 1+2=?
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