Django. Доработки по сайту

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки177 просмотров
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Требуется исправить баг при восстановлении пароля

Добавить мультиязычность

Сделать вывод геопозиции

Django
6 лет назад
ReloadStudio
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад