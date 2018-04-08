Скрипт авторизации и имитации нажатия кнопки

$4
Веб-программированиеЗавершен3 заявки220 просмотров
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Требуется скрипт авторизирующийся по адресу http://stats.cs-crown.ru/admin/login.php?ref=%2Fadmin%2Findex.php

и имитирующий нажатие кнопки:

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6 лет назад
analginza
Владимир 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
mrPuh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$4
1 день
Отличная работа! Задача решена в кратчайшие сроки, добавлен дополнительный диагностический функционал. Получилось очень плодотворное экспресс-сотрудничество. Рекомендую!
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