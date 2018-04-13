Окно - подписаться на канал

Добрый день

Для сайта на Ворд Пресс нужно создать выплывающее окно (макета нет) с одной кнопкой - подписаться на канал.

Механизм вывода этого окна - юзер пробыл на сайте больше минуты

Также попап должен адаптироваться под пользователей с мобильных устройств, планшетов и декстоп.

Хотелось бы что бы по возможности была:

- статистика открытий и подписок в админке сайта.

механизма окна:

при клике на кнопку или крестик (при клике на любую область попап окна) окно канала открывается в новом окне поверх остальных окон

Оплата договорная

Сроки - 1-2 дня