Окно - подписаться на канал

У меня два задание 1: есть 5 сайтов с них надо что бы автоматом все статьи публикуемые дублировались на нашем сайте с указанием источника 2: есть 5 Инстаграм аккаунтов надо что бы автоматом все посты дублировались на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Для сайта на Ворд Пресс нужно создать выплывающее окно (макета нет) с одной кнопкой - подписаться на канал.
Механизм вывода этого окна - юзер пробыл на сайте больше минуты
Также попап должен адаптироваться под пользователей с мобильных устройств, планшетов и декстоп.
Хотелось бы что бы по возможности была:
- статистика открытий и подписок в админке сайта.
механизма окна:
при клике на кнопку или крестик (при клике на любую область попап окна) окно канала открывается в новом окне поверх остальных окон
Оплата договорная
Сроки - 1-2 дня
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