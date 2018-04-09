Разработка на WebRTC

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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Доброе утро. Требуется специалист с знанием технологии WebRTC для реализации проекта. 

Все подробности и ТЗ предоставлю откликнувшимся.

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6 лет назад
Sapeks
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв