Вывод водяных знаков - Opencart 1.5

$20
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок214 просмотров
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Добрый день

На сайте https://torg-lider.ru есть мелкая правка - сделать вывод водяных знаков (Только у товаров в увеличенном виде)

Сейчас там стоит уже модуль, но он не подходит, вроде..

Вот это https://yadi.sk/d/zSYx4yT13UZXMA

Что бы так выводился у товаров https://yadi.sk/d/_0FUDMJ53UZXNC

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OpenCart
6 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад