Вывод водяных знаков - Opencart 1.5

У меня два задание 1: есть 5 сайтов с них надо что бы автоматом все статьи публикуемые дублировались на нашем сайте с указанием источника 2: есть 5 Инстаграм аккаунтов надо что бы автоматом все посты дублировались на ...
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Добрый день
На сайте https://torg-lider.ru есть мелкая правка - сделать вывод водяных знаков (Только у товаров в увеличенном виде)
Сейчас там стоит уже модуль, но он не подходит, вроде..
Вот это https://yadi.sk/d/zSYx4yT13UZXMA
Что бы так выводился у товаров https://yadi.sk/d/_0FUDMJ53UZXNC
Постоплата рублями
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