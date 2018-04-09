Задачи по PrestaShop

Доброе утро. Требуется специалист с знанием технологии [b]WebRTC[/b] для реализации проекта. Все подробности и ТЗ предоставлю откликнувшимся. Оставляйте свои заявки)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по PrestaShop для долгосрочного сотрудничества. Только отдельный разработчик, не компания.
Только с опытом работы с престой - модули, шаблоны и т.д.
Пишите свою часовую ставку.
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