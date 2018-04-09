Доработка проекта Angular 2 + Laravel - СРОЧНО

Есть страница: http://www.endocrinesurgery.ru/otzyvy-i-voprosy/otzyvy-i-voprosy-2.html Надо снести текущий виджет. И прикрутить на эту страницу вот это обсуждение: https://vk.com/topic-38953337_26745682 Чтобы можно было опубликовать отзыв как на странице сайта, так и в обсуждении + возможность удаления отзывов.