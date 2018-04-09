Доработка проекта Angular 2 + Laravel - СРОЧНО

На сайте на Wordpress используется Woocomerce для Интернет-магазина. Нужно вывести все товары их дочерних категорий в табличном виде (как в приложенном файле). Т.е. вид: Название категории Список товаров Название категории Список товаров Название категории Список товаров и т.д.
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