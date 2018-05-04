Простенький скрипт на php+xml(json)

Техническое задание.

Написать скрипт на PHP со следующими функциями:

- открыть файл с данными (текстовый файл / xml / JSON) - на Ваш выбор, но чем быстрее будет обработка тем лучше

! Файл лежит на другом сайте (если это имеет значение)

- считать данные вида:

-----------txt-----------

product-site.1[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]one two three[табуляция]описание продукта неопределённой длины

product-site.2[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]four five six[табуляция]другое описание неопределённой длины

product-site.3[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]again three words[табуляция]снова описание продукта

...

product-site.600[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]word word word[табуляция]таких 600 строчек

----------/txt-----------

или

-----------xml-----------

product-site.1

ДД-ММ-ГГГГ

описание продукта неопределённой длины

product-site.2

ДД-ММ-ГГГГ

другое описание неопределённой длины

product-site.2

ДД-ММ-ГГГГ

снова описание продукта

...

product-site.600

ДД-ММ-ГГГГ

таких 600 строчек

-----------xml-----------

или аналогично XML на JSON

Склоняюсь к формату файла txt т.к. нет текстовой информации в виде тегов а значит меньше размер файлы и быстрее обработка (могу ошибаться!!!)

- вставить данные в верстку вида:

-------------------------

[product-site.1]

[product-site.2]

[product-site.3]

...

[product-site.600]

вывести данные по колличеству продуктов в исходном файле (сейчас 600, будет ещё)

* квадратные скобки для наглядности []

изображения зараниее заготовлены в папке logos под именами:

logo-[product-site.1].jpg

logo-[product-site.2].jpg

logo-[product-site.3].jpg и т.д.

если файла нет то подсовывать logo-not-found.jpg из того же каталога