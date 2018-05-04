Простенький скрипт на php+xml(json)

$10
Веб-программированиеЗавершен10 заявок172 просмотра
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Техническое задание.

Написать скрипт на PHP со следующими функциями:

- открыть файл с данными (текстовый файл / xml / JSON) - на Ваш выбор, но чем быстрее будет обработка тем лучше

  ! Файл лежит на другом сайте (если это имеет значение)

- считать данные вида:

-----------txt-----------

product-site.1[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]one two three[табуляция]описание продукта неопределённой длины

product-site.2[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]four five six[табуляция]другое описание неопределённой длины

product-site.3[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]again three words[табуляция]снова описание продукта

...

product-site.600[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]word word word[табуляция]таких 600 строчек

----------/txt-----------

или

-----------xml-----------

product-site.1

ДД-ММ-ГГГГ

описание продукта неопределённой длины

product-site.2

ДД-ММ-ГГГГ

другое описание неопределённой длины

product-site.2

ДД-ММ-ГГГГ

снова описание продукта

...

product-site.600

ДД-ММ-ГГГГ

таких 600 строчек

-----------xml-----------

или аналогично XML на JSON

Склоняюсь к формату файла txt т.к. нет текстовой информации в виде тегов а значит меньше размер файлы и быстрее обработка (могу ошибаться!!!)

- вставить данные в верстку вида:

-------------------------

[product-site.1]

[product-site.2]

[product-site.3]

...

[product-site.600]

вывести данные по колличеству продуктов в исходном файле (сейчас 600, будет ещё)

* квадратные скобки для наглядности []

изображения зараниее заготовлены в папке logos под именами:

logo-[product-site.1].jpg

logo-[product-site.2].jpg

logo-[product-site.3].jpg и т.д.

если файла нет то подсовывать logo-not-found.jpg из того же каталога

PHP
6 лет назад
bitkit
Борис 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена успешно! Несмотря на то что задача была на уровне домашней работы для программиста 1курса, код приходилось несколько раз переписывать т.е. вносить мелкие исправления. Я считаю это из-за того что Юрий не сильно вдаётся в ТЗ (оно получилось объёмным) и создаётся впечатление наспех выполненного заказа на коленке. Казалось бы простую задачу по внедрению AJAX делать отказался сославшись на отсутствие такового в ТЗ. В целом работой доволен, Юрий оперативно отзывается на сообщения и реагирует на пожелания к заказу. Рекомендую. p/s Вообще я не люблю оставлять отзывы, но достала иконка в уведомлениях.
Ответ на комментарий: человеческий фактор. Не дочитал, не углядел, не понял или понял по-своему. Каждый подвержен подобным мелким оплошностям. Программисты - тоже люди. Главное, скрипт до ума довести, а не "довести скрипт до ума с первого раза" А к заказчику претензий совершенно никаких. Хороший, общительный человек. Где нужно было делать исправления, он указал спокойно, не ругался. С оплатой проблем тоже никаких. Всё хорошо!
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