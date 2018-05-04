Простенький скрипт на php+xml(json)

Задача У нас есть 3 сайта: leyla-roz.ru cpo.leyla-roz.ru 10let.leyla-roz.ru на битриксе. Нам нужен человек для постоянного сотрудничества и доработок по сайтам. Так же сайты интегрированы с АМО СРМ и нужно доработки делать в АМО, например, помечать специальными тегами, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание.
Написать скрипт на PHP со следующими функциями:
- открыть файл с данными (текстовый файл / xml / JSON) - на Ваш выбор, но чем быстрее будет обработка тем лучше
! Файл лежит на другом сайте (если это имеет значение)
- считать данные вида:
-----------txt-----------
product-site.1[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]one two three[табуляция]описание продукта неопределённой длины
product-site.2[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]four five six[табуляция]другое описание неопределённой длины
product-site.3[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]again three words[табуляция]снова описание продукта
...
product-site.600[табуляция]ДД-ММ-ГГГГ[табуляция]word word word[табуляция]таких 600 строчек
----------/txt-----------
или
-----------xml-----------
product-site.1
ДД-ММ-ГГГГ
описание продукта неопределённой длины
product-site.2
ДД-ММ-ГГГГ
другое описание неопределённой длины
product-site.2
ДД-ММ-ГГГГ
снова описание продукта
...
product-site.600
ДД-ММ-ГГГГ
таких 600 строчек
-----------xml-----------
или аналогично XML на JSON
Склоняюсь к формату файла txt т.к. нет текстовой информации в виде тегов а значит меньше размер файлы и быстрее обработка (могу ошибаться!!!)
- вставить данные в верстку вида:
-------------------------
[product-site.1]
[product-site.2]
[product-site.3]
...
[product-site.600]
вывести данные по колличеству продуктов в исходном файле (сейчас 600, будет ещё)
* квадратные скобки для наглядности []
изображения зараниее заготовлены в папке logos под именами:
logo-[product-site.1].jpg
logo-[product-site.2].jpg
logo-[product-site.3].jpg и т.д.
если файла нет то подсовывать logo-not-found.jpg из того же каталога
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