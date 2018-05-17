Портал на Yii2 или Laravel

Веб-программированиеЗавершен5 заявок333 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо реализовать портал на Yii2 или Laravel. Дизайн+верстка будут предоставлены, требуется:

1. Проектирование БД (MySql)

2. Программирование back-end сервера (php)

3. Программирование API-сервера

4. Программирование front-end сервера (js, ajax)

Все подробности по проекту заинтересовавшим кандидатам. Предполагается:

1. Активная работа в течение 2-2.5 мес. над проектом

2. Еще более активная работа над развитием сервиса на постоянной основе после запуска

От вас очень хочется видеть:

1. Существенный опыт работы над высоконагруженными распределенными проектами (представительное портфолио будет плюсом) 

2. Адекватность, обязательность, ответственность, пунктуальность и внимание к мелочам

ДЛЯ ВЕБ_СТУДИЙ:

Ребята, если бы я хотел обратиться к веб-студии, то не стал бы размещать проект на сайте фрилансеров. Мне не нужен кое-как написанный непойми кем код, да еще и за очень дорого:)

Laravel
6 лет назад
kisun
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AiosS
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
6 лет назад
$5200
60 дней
Крайне РЕКОМЕНДУЮ данного разработчика для: 1. Больших и сложных проектов 2. Срочных проектов 3. Нетривиальных интересных проектов Работает очень быстро и очень грамотно. Реализовал 3-х месячный (по средней оценке) проект меньше, чем за месяц. Платил на почасовой основе и ничуть не жалею, т.к. всегда имел возможность что-то дополнить или изменить без выяснения, что входит в ТЗ и что не входит. Т.е. на выходе получил именно то, что хотел с учетом постоянно вносимых правок. Скорость и качество разработки иногда просто поражали, поэтому на 100% доволен соотношением цена/качество. Не советую сотрудничество с Давидом таким заказчикам: 1. У вас много бюрократии и вы не способны быстро проверять результат и вносить коррективы 2. Вы не очень разбираетесь в интернет-технологиях (Давид все сделает в лучшем виде, но оценить это вам будет сложно)
Положительные эмоции от сотрудничества с Дмитрием не заставили себя долго ждать. Заказчик постоянно на связи. Помогает как решить вопросы проблемного характера, так и дополнить продукт. С оплатой никаких задержек. Можно сказать даже что местами средства доходили раньше положенного. Образец для подражания - тут ничего не попишешь. Желаю удачи в развитии!
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