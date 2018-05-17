нужен человек программирующий на этом движке Shop-Script 7(webasyst) вкратце - необходимо вывести фильтр каталога на главную страницу, немного переделать его возможно, настроить синхронизацию с базой 1С при помощи штатного модуля 1С
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо реализовать портал на Yii2 или Laravel. Дизайн+верстка будут предоставлены, требуется:
1. Проектирование БД (MySql)
2. Программирование back-end сервера (php)
3. Программирование API-сервера
4. Программирование front-end сервера (js, ajax)
Все подробности по проекту заинтересовавшим кандидатам. Предполагается:
1. Активная работа в течение 2-2.5 мес. над проектом
2. Еще более активная работа над развитием сервиса на постоянной основе после запуска
От вас очень хочется видеть:
1. Существенный опыт работы над высоконагруженными распределенными проектами (представительное портфолио будет плюсом)
2. Адекватность, обязательность, ответственность, пунктуальность и внимание к мелочам
ДЛЯ ВЕБ_СТУДИЙ:
Ребята, если бы я хотел обратиться к веб-студии, то не стал бы размещать проект на сайте фрилансеров. Мне не нужен кое-как написанный непойми кем код, да еще и за очень дорого:)
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