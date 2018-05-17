Портал на Yii2 или Laravel

Крайне РЕКОМЕНДУЮ данного разработчика для: 1. Больших и сложных проектов 2. Срочных проектов 3. Нетривиальных интересных проектов Работает очень быстро и очень грамотно. Реализовал 3-х месячный (по средней оценке) проект меньше, чем за месяц. Платил на почасовой основе и ничуть не жалею, т.к. всегда имел возможность что-то дополнить или изменить без выяснения, что входит в ТЗ и что не входит. Т.е. на выходе получил именно то, что хотел с учетом постоянно вносимых правок. Скорость и качество разработки иногда просто поражали, поэтому на 100% доволен соотношением цена/качество. Не советую сотрудничество с Давидом таким заказчикам: 1. У вас много бюрократии и вы не способны быстро проверять результат и вносить коррективы 2. Вы не очень разбираетесь в интернет-технологиях (Давид все сделает в лучшем виде, но оценить это вам будет сложно)