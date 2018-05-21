Сверстать и натянуть на WP сайт

$150
Веб-программированиеЗавершен9 заявок199 просмотров
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https://yadi.sk/d/k6Zwvv243Tuoi2 - сверстать сайт согласно макетам, выполнить натяжку на wordpress. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, соответствующая макетам на ПК на 100%.  Установленные яндекс метрика и цели. 

6 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mchernych
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$150
5 дней
Все прошло нормально, работа выполнена
Грамотная коммуникация. Адекватный заказчик, рекомендую.
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