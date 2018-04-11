Нужно написать парсер. Примерные данные: есть три сайта нужен парсер который регулярно (раз всутки) будет парсить нужные товары (с трёх сайтов) и раскидывать в нужные категории.

По товарам нужно: фотографии товара, краткое описание, полное описание, технически характеристики (спецификации), цена розница, цена опт.

Загружается всё это, на сайт, связка джумла 3.8 и виртуемарт 3. + нужно будет добавить функцию изменения цены: к примеру весь товар делаеться на 10% дешевле.