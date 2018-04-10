Нужно внести правки на сайт Django+Python

Прошу сделать след доработки на сайте:

- Ввод нового статуса в личном кабинете клиента "предоплата", после которого в ЛК появляется возможность оплатить заказ услуги РАНЬШЕ, с другой стоимостью: цена 7900. (по постоплате сейчас 9500 )

- Сделать сопроводит.текст в ЛК (на картинке отметила место):

В случае ПРЕДОПЛАТЫ – текст такой: ПРЕДОПЛАТА 100% – цена 7900 руб.(при стандартных образцах, два участника, срок 3 рабочих дня с момента взятия биоматериалов в работу лабораторией).

Каждый дополнительный участник – 4795 руб. Нестандартный образец – 5000 руб., срок обработки запроса: 5 рабочих дней с момента взятия в работу.

В случае ПОСТОПЛАТЫ – текст такой: ПОСТОПЛАТА – цена 9500 руб. (при стандартных образцах, два участника, срок 3 рабочих дня с момента взятия биоматериалов в работу лабораторией).

Каждый дополнительный участник – 4795 руб. Нестандартный образец – 5000 руб., срок обработки запроса: 5 рабочих дней с момента взятия в работу.

- В подвале сайта адрес: Москва, Орликов переулок д. 5 стр. 1 – поменять на г. Москва,Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, БЦ Центр-Т

- Установить счетчик живосайт (в приложении).

papatest.ru