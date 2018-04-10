Сервис по приему смс

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужно разработать личный кабинет, сервиса по приему смс

Сайты похожей тематики:

https://goo.gl/CfhzU9

https://goo.gl/aBRnCz

https://goo.gl/2EaNB9

https://goo.gl/4ai9fm

Личный кабинет:

Слева будут доступны следующие пункты меню Личного кабинета:

Активация получения SMS

Аренда SIM

История

Пополнение

Настройки

Мои данные Безопасность

API

Мои рефералы

Пользователю будут доступно два счета:

Основной

Бонусный (на него будут засчитываться бонусы за рефералов и другую деятельность на сервисе)

Также к письму прикрепляю мокапы, что бы Вы могли с ориентироваться.

Соответственно, для заинтересованных людей, сброшу расширенное ТЗ

Это все будем делать на базе оборудования: GoIP32 (http://www.voipstore.com.ua/products/GoIP%2032.html)

Жду от Вас предложений по цене, сроках и фреймворку, на котором Вы готовы это реализовать