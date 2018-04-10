Сервис по приему смс

Здравствуйте уважаемые програмисты, необходимо внесение изменений в сайт согласно техзадания [b][u]прикрепленного[/u][/b] в файле (правка темы, создание всплывающей формы, мелкие правки хедера и тд. всего [b]6 пунктов)[/b] адрес сайта http://www.tehnopolis.in.ua сайт на вордпрессе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Нужно разработать личный кабинет, сервиса по приему смс
Сайты похожей тематики:
Личный кабинет:
Слева будут доступны следующие пункты меню Личного кабинета:
- Активация получения SMS
- Аренда SIM
- История
- Пополнение
- Настройки
- Мои данные
- Безопасность
- API
- Мои рефералы
- Основной
- Бонусный (на него будут засчитываться бонусы за рефералов и другую деятельность на сервисе)
Соответственно, для заинтересованных людей, сброшу расширенное ТЗ
Это все будем делать на базе оборудования: GoIP32 (http://www.voipstore.com.ua/products/GoIP%2032.html)
Жду от Вас предложений по цене, сроках и фреймворку, на котором Вы готовы это реализовать
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