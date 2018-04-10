Сервис по приему смс

Веб-программированиеЗакрыт21 заявка357 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры. 

Нужно разработать личный кабинет,  сервиса по приему смс 

Сайты похожей тематики:

https://goo.gl/CfhzU9  

https://goo.gl/aBRnCz  

https://goo.gl/2EaNB9 

https://goo.gl/4ai9fm  

Личный кабинет:

Слева будут доступны следующие пункты меню Личного кабинета:

  • Активация получения SMS
  • Аренда SIM
  • История
  • Пополнение
  • Настройки
    • Мои данные
    • Безопасность
  • API
  • Мои рефералы
Пользователю будут доступно два счета:

  • Основной
  • Бонусный (на него будут засчитываться бонусы за рефералов и другую деятельность на сервисе)
Также к письму прикрепляю мокапы, что бы Вы могли с ориентироваться. 

Соответственно, для заинтересованных людей, сброшу расширенное ТЗ

Это все будем делать на базе оборудования: GoIP32   (http://www.voipstore.com.ua/products/GoIP%2032.html

Жду от Вас предложений по цене, сроках и фреймворку, на котором Вы готовы это реализовать

6 лет назад
sergey-7777
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
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