Простая API-интеграция

Приветствую. Суть задачи следующая, мне нужно подружить сайт с сервисом рассылок вконтакте.

Алгоритм примерно такой:

Я отдаю Вам ссылку вида сайт.ру/?id=idчеловекавконтакте

Например: google.com/?id=2281488 , где цифры это айдишник страницы вконтакте, с которым работает сервис рассылок.

Вы обрабатываете запрос на сервере и подписываете чувака в нужный сегмент рассылки вконтакте. Рассылка делается через сервис senler, вот ссылка на документацию vk.cc/7VIBfu . Идентификатор рассылки естественно задается ручками, я его сообщу.