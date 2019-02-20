Скопировать функционал онлайн сметы и заточить под битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Приветсвую. Необходимо скопировать функционал сметы с возможностью переноса на Битрикс. 

Cроки очень короткие. Сам сайт и подробности скину непосредственно самим кандидатам. 

Предлагайте свои сроки и цены.

5 лет назад
ghiacuias
48 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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