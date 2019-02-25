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Даниил Чайка
barracuda_
barracuda_
28 лет
Россия
/
Москва
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Дмитрий
wdwdwd
44 года
Беларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
62 отзыва
$2
10 баллов
5 лет назад
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Задача выполнена, хорошая коммуникация, - рекомендую.
Все четко, оплата вовремя!
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Отзывы заказчиков
1
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