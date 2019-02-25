barracuda_

Даниил Чайка barracuda_

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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44 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
5 лет назад
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Задача выполнена, хорошая коммуникация, - рекомендую.
Все четко, оплата вовремя!
Ответный отзыв