Создание и продвижение сайта

Здравствуйте! Ищу хорошего, опытного специалиста по разработке и продвижению сайтов.

Требуется создать не шаблонный сайт, продвинуть его в поиске в максимально короткое время. На данный момент ведутся 7 аналогичных проектов. Если результаты работы будут на ура, готов передать все проекты в работу одному специалисту.

Тематика: продажа Пищевой закиси азота, Закись азота. Веселящий газ.

Регион в основном Москва, МО. Так же продажа в другие регионы, города.