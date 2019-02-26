Создать недорогой лендинг

Тема ремонт холодильников. Бюджет обсуждаемый, но ограниченный, поэтому дорогие суперпроекты даже рассматривать не буду.

Нужна по сути структура симпатичной посадочной страницы, адаптированной ко всем современным устройствам, блоков на 5-6, и дальнейшей возможностью самостоятельных изменений и добавлений необходимых блоков и изменения контента, человеком, знакомым с HTML и CSS.

Ну и консультации естественно будут в дальнейшем иногда необходимы.