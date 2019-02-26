Создать недорогой лендинг

Необходимо создать сервис видеоконсультаций между врачами и пациентами, функционал сервиса аналогичный botkin.pro Интересует работа с одним исполнителем, вебстудии большая просьба не беспокоить. Чтобы не описывать здесь весь функционал, заинтересованным разработчикам предлагаем ознакомиться с сайтом донором.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема ремонт холодильников. Бюджет обсуждаемый, но ограниченный, поэтому дорогие суперпроекты даже рассматривать не буду.
Нужна по сути структура симпатичной посадочной страницы, адаптированной ко всем современным устройствам, блоков на 5-6, и дальнейшей возможностью самостоятельных изменений и добавлений необходимых блоков и изменения контента, человеком, знакомым с HTML и CSS.
Ну и консультации естественно будут в дальнейшем иногда необходимы.
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